Catania-Picerno: orari di accesso, biglietti e tutte le info sulla partita

Redazione ITASportPress

Nella serata di mercoledì 8 novembre (fischio d'inizio alle ore 20:45) il Catania guidato momentaneamente da Michele Zeoli in panchina proverà a superare il turno della Coppa Italia. Allo stadio "Massimino", arriverà l'insidioso Picerno, avversario assolutamente ostico che può creare più di qualche difficoltà alla squadra rossazzurra, che vive certamente un periodo non semplice dopo l'esonero di Luca Tabbiani e la ricerca del nuovo allenatore. Di seguito, tutte le info necessarie su biglietti, orari, accesso allo stadio e non solo per Catania-Picerno, sfida valida per il secondo turno della Coppa Italia.