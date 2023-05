Catania, quattro domande a…Spinesi

L'ex attaccante rossazzurro ha risposto ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

L'ex attaccante del Catania,Gionatha Spinesi ai microfoni di Itasportpress.it ha risposto a 4 domande sulla stagione della squadra rossazzurra.

Il suo bilancio sulla stagione dei rossazzurri?

“Più che ottimo. È arrivato un nuovo presidente, che - con intelligenza - si è rimboccato le maniche e ha fatto fronte alla categoria che stava andando a disputare, prendendo giocatori funzionali a un campionato che non devi assolutamente sottovalutare ai nastri di partenza”.

Una stagione perfetta dunque...

“Non si è sbagliato niente. Si veniva da un fallimento e bisognava resettare e ripartire da zero. Proprio come si è fatto. Stessa cosa accaduta a Bari. E poi diciamo le cose come stanno: non è che rivinci, tornando a altissimo livelli, dopo essere ripartito dalle macerie così, dal nulla, dall’oggi al domani”.

Ora c’è la Serie C. Che tipo di campionato prospetta?

“Secondo me il Catania si muoverà sulla falsa riga della scorsa estate. Si guarderà intorno e sceglierà i giocatori migliori per la categoria che sta per affrontare. L’allenatore? Vedremo, queste sono scelta che fa la società”.

Dopo Biagianti anche Izco sogna il ritorno. Qual è il suo giudizio?

“Ho parlato recentemente con Biagianti e so che la società ha scelto di fare un determinato percorso di crescita dirigenziale con lui. Di Mariano non so nulla. Se tornasse, mi farebbe piacere per lui. Potrebbe far fruttare l’esperienza che ha maturato, nei suoi anni da calciatore e anche più recentemente in Cile”.