Catania, sostenibilità fa rima con Torre del Grifo. Perchè converrebbe a Pelligra

Torre del Grifo è ancora un impianto adatto per il Catania

Redazione ITASportPress

Il messaggio più bello è arrivato da Rosario Pelligra. Il presidente del Catania ha sottolineato che il budget che sarà impegnato per la Serie C sarà molto importante. Se sarà confermato un investimento di circa 8/10 milioni, sicuramente il Catania sarà in prima fila per vincere il campionato. O almeno ci proverà visto che i soldi non sono tutto nel calcio. Il Bari ne sa qualcosa rimasto impantanato per anni in Serie C. Ma è doveroso che la proprietà etnea ci provi anche perchè rimanere nella terza serie professionistica qualche anno, è più dannoso per le casse rossazzurre visto che i ricavi sono minimi e i costi massimi essendo un torneo che non ha ritorni tv e per vincerlo bisogna avere un attaccante da 15 gol con la conseguente crescita del monte ingaggi. Per fare un esempio, Pietro Iemmello trascinatore del Catanzaro ha un contratto di 300 mila euro a stagione.

TORRE DEL GRIFO - Ma c’è una parola magica che rimbalza negli uffici di piazza Spedini del Catania e che il presidente Rosario Pelligra e il suo vice Vincenzo Grella stanno provando a trasferire alla piazza. La parola è “sostenibilità”. Si cerca di fare in modo che la società possa essere gestita senza dover costringere la proprietà a mettere mano al portafoglio in maniera consistente. Facile? In Italia ci sono club che ci sono riusciti senza tanti artifici economico-finanziari. Però per portare avanti il progetto di un calcio sostenibile serve il centro sportivo per Prima squadra e settore giovanile, lo stadio possibilmente di proprietà come ha fatto il Frosinone e un lavoro massiccio di scouting.

Il piano a parole è facile ma non è facile da realizzare specie se manca il centro sportivo. Per costruirlo nuovo a Catania serviranno anni e allora perchè non chiedere Torre del Grifo ai curatori? Per avere le chiavi basterebbe pagare un affitto e successivamente partecipare al bando e aggiudicarselo all’asta per una cifra ipotizzabile sui 5 milioni. Del resto chi parteciperebbe all'asta se non la società sportiva più importante di Catania? Poi bisognerà spenderne altri 2/3 per rinnovarlo TdG con soluzioni energetiche sostenibili. Pelligra con 8 milioni avrebbe una delle strutture più belle d'Europa. E’ una ipotesi tempisticamente vantaggiosa che vorrebbe dire avviare subito il progetto sostenibilità.

I RISCHI Pelligra vuole un altro impianto sportivo, ma per vedere nascere il suo progetto sostenibile sarà obbligato a trovare le chiavi giuste per lavorare in sintonia con la futura amministrazione locale. E’ una strada molto complicata anche perchè schierarsi politicamente a Catania ti espone a dei rischi in Consiglio comunale. Va ricordato ad esempio che Torre del Grifo, vanto per il Comune di Mascalucia, ottenne il semaforo verde dal civico consesso per la realizzazione dell’impianto nel 2009 per un solo voto.