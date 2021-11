Catania, risiko micidiale

Il club rossazzurro è in crisi e scatta la settimana più complicata della storia del sodalizio di via Magenta

Scatta oggi una nuova settimana di passione per tutti i tifosi del Catania. Il club ormai da mesi è appeso a un filo che si fa sempre più sottile e sotto c'è l’abisso di una esclusione dal campionato che sembra purtroppo assai vicina. Ci auguriamo che il Catania non sia un Trapani bis o un Matera bis, ma servono soldi immediati e anche tanti per evitare questo dramma sportivo. Gli appuntamenti segnati nell’agenda dei vertici della SIGI sono tanti e ormai noti a tutti: dal pagamento degli stipendi ai calciatori entro giorno 11 novembre, all’udienza di domani al Tribunale sul sequestro conservativo della curatela fallimentare della Catania Servizi nei confronti del club di via Magenta e infine il 16 novembre l’udienza prefallimentare. Una situazione finanziaria assai drammatica per lo storico club rossazzurro che a fatica si è iscritto al campionato, ma poi la proprietà non è riuscita a pagare gli stipendi di inizio stagione ai giocatori. Un fatto anomalo come ha detto a Itasportpress il referente della Lega Pro dell’AIC che segue il caso Catania Danilo Coppola. "Certamente è grave perchè quando si verificano mancati pagamenti già al primo bimestre è evidente che qualcosa non va. Da 11 anni sono all’AIC e non ricordo un caso simile".