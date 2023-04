Catania-Santa Maria Cilento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Pubblico delle grandi occasioni per la gara di oggi delle 20:30 tra Catania e Santa Maria Cilento.

Catania-Santa Maria Cilento si giocherà oggi, domenica 30 aprile 2023 alle ore 20:30 dopo che è stato approvato nei giorni scorsi il cambio orario. Sarà grande festa al Massimino con il pubblico delle grandi occasioni che scoppierà di passione per la squadra etnea che, ormai da tempo, ha vinto il campionato di Serie D ed è stata promossa in C.

Catania-Santa Maria Cilento, le ultime Il Cataniadi mister Ferraro ha un solo obiettivo: vincere e fare festa con il proprio pubblico. Lo stesso tecnico è stato chiaro alla vigilia: "Ci sarà una bella festa e bisogna interpretare la partita nella maniera giusta per dare un'altra soddisfazione ai tifosi".

Per farlo spazio a Bethers tra i pali con Rapisarda, Boccia, Lorenzini, Castellini in difesa. In mezzo con Lodi e Vitale dovrebbe esserci Rizzo. In avanti Sarao, De Luca e Russotto ma attenzione ai cambi del mister.

Nel Santa Maria Cilento Cannizzaro tra i pali con Ferrigno, Coulibaly e Campanella a difendere. In mezzo Ventura e De Leonardis dovrebbero esserci. In avanti Tandara e Johnson.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita di oggi, domenica 30 aprile 2023, delle 20:45 tra Catania e la Polisportiva Santa Maria Cilento potrà essere vista non solo allo stadio ma anche in tv e streaming.

Gli appassionati e tifosi delle due fomazioni potranno vedere il match in chiaro ed in esclusiva TV, sul canale 11 del digitale terrestre (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Boccia, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Russotto.

POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO (3-5-2): Cannizzaro; Ferrigno, Coulibaly, Campanella; Ielo, Mancini, Ventura, De Leonardis, De Marco; Tandara, Johnson.