Catania-Turris, precedenti favorevoli ai rossazzurri. L’ultima volta però…

Alle ore 14:00 di sabato 18 novembre, il nuovo Catania targato Cristiano Lucarelli proverà a ripartire e riprendere la marcia in campionato. Al "Massimino" arriva la Turris di Bruno Caneo, club che giocherà nell'impianto catanese per la decima volta nella sua storia. I precedenti danno ragione al Catania che, con quattro successi ottenuti nella sua storia contro la Turris in casa, si augurano di trovare il quinto. La curiosità? L'unica vittoria della Turris al "Massimino" risale alla stagione 2021-22, quando i campani si imposero per 0-1. Quello, è l'ultimo precedente di questa partita del girone C di Serie C.