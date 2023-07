Pescara, nessun dubbio: Chiarella resta a Catania

"Il trasferimento al Catania è stato fondamentale per me e spero che lo sia anche in futuro". Erano state queste le parole nel mese di marzo di Marco Chiarella riguardo al suo futuro. Dichiarazioni che anche a stagione terminata e nuovo anno ormai prossimo all'inizio vengono confermate. L'attaccante vuole restare in rossazzurro e per farlo ha bisogno che il Pescara e il club etneo si mettano d'accordo.