Real Aversa-Catania, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le due squadre scendono in campo alle 15 per darsi battaglia per la 32esima giornata del campionato di Serie D.

Real Aversa-Catania scenderanno in campo oggi, domenica 23 aprile 2023 alle ore 15 per darsi battaglia per la trentaduesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Ci si aspetta tanto da questa gara con i padroni di casa che vogliono stupire e gli ospiti che desiderano onorare al meglio il campionato, già conquistato.

Real Aversa-Catania, le ultime I padroni di casa del Real Aversa hanno 31 punti in classifica e, per questo, cercheranno di tirare fuori il meglio per fare punti. Possibile 4-1-4-1 per la formazione di casa con Romano di punta sostenuto da Cavallo, Ruggiero, Gassama e Petricciuolo. Del Prete davanti alla difesa composta da Russo tra i pali, Boemio, Nespoli, Bonfini e Strianese nel pacchetto di dietro.

Nel Cataniadi mister Ferraro, possibile 4-3-3 con Bethers tra i pali, Rapisarda, Castellini, Lorenzini e Boccia a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Buffa, Lodi e Vitale. Qualche possibile cambio in attacco dove Chiarella, Sarao e De Luca potrebbero essere insidiati da Giovinco e Forchignone.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Real Aversa e Catania si giocherà, come detto, oggi domenica 23 aprile 2023 alle ore 15 per la 32esima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Gli appassionati delle due squadre potranno vedere la partita in chiaro ed in esclusiva TV sul canale 11 del digitale terrestre su Telecolor ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

REAL AVERSA (4-1-4-1): Russo; Boemio, Nespoli, Bonfini, Strianese; Del Prete; Cavallo, Ruggiero, Gassama, Petricciuolo; Romano

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Buffa, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca.