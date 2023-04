Goretzka e la Champions League: “Sentire l’inno è la cosa più bella del mondo”

Grandi emozioni per la competizione europea. Il centrocampista del Bayern Monaco racconta le sensazioni in vista di ogni gara di Champions.

Sarà impegnato nel big match dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City . Leon Goretzka è pronto a dare il massimo per il suo Bayern Monaco e ammette ai canali ufficiali Uefa tutte le sue emozioni nel sentire il famoso inno della competizione. Una "musichetta" che mette la pelle d'oca...

EMOZIONE - "L'inno della Champions League è la cosa più bella del mondo. Non puoi mai dire di averlo ascoltato abbastanza. Ogni volta che si gioca e lo stenti ti viene la pelle d'oca", ha ammesso il centrocapista dei bavaresi. "Quando l'ascoltavo da bambino, mi immaginavo sempre in campo a salutare i tifosi prima dell'inizio della partita. Questo è un sogno che è diventato realtà. La Champions League è unica. Qualche giorno prima della partita cominci ad allenarti con il pallone della Champions League e ad un certo punto cominci a dire a te stesso: 'Sta arrivando la notte della Champions League'. È davvero qualcosa di speciale, magico. Questo torneo non può essere paragonato ad altre competizioni", ha commentato Goretzka.