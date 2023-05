Real Madrid, fiducia Camavinga: “Dopo l’1-1 ecco chi è favorito tra noi e il City”

Eduardo Camavinga è stato uno dei migliori in campo nella semifinale d'andata tra il suo Real Madrid e il Manchester City andata in scena al Santiago Bernabeu. Il francese, schierato come terzino sinistro ad inizio gara e poi tornato in mezzo al campo a match in corso, ha parlato dopo il pareggio maturato per 1-1 in ottica del ritorno.