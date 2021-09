Sarà l’anno del PSG in Champions League?

I parigini hanno un organico come nessuno in Europa

Redazione ITASportPress

Alzi la mano chi non ricorda i Galácticos del Real Madrid dei primi anni duemila. Era il periodo in cui nella stessa squadra militavano, tutti insieme, Luís Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Michael Owen, Robinho e Sergio Ramos. Una squadra di super stelle che non aveva pari in Europa, tanto che fu ribattezzata con lo stesso termine coniato decenni prima ai tempi in cui sempre nel Real militavano Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás, due delle leggende dello sport mondiale. Eppure, i Galácticos degli anni duemila riuscirono a portare a casa “solo” una Champions League (nel 2002).

Oggi, a distanza di anni, un’altra big del calcio europeo ha tutte le caratteristiche per ambire all’appellativo di Galácticos, di squadra di fenomeni. Stiamo parlando del Paris Saint-Germain, la prima squadra della capitale francese, ormai da anni nel gotha del calcio mondiale. I suoi giocatori hanno gli stipendi più “pesanti” e la sua proprietà, ovviamente, è probabilmente la più ricca tra le tutte le proprietà delle squadre di calcio al mondo. Ma al di là delle coppe e dei titoli vinti a casa, in Francia, il PSG non è riuscita ancora ad imporsi a livello internazionale.

Negli ultimi due anni, i rossoblù di Parigi hanno accarezzato due volte il sogno della vittoria nel più importante torneo continentale di calcio per club (fuori nelle semifinali di Champions nel 2021 e sconfitti in finale l’anno prima) che, ad ogni buon conto, resta l’obiettivo numero uno della stagione del Paris Saint-Germain. Per arrivare a questo traguardo, anche quest’anno la proprietà del club più titolato di Francia non ha badato a spese, arrivando addirittura a portare all’ombra della Tour Eiffel Lionel Messi, il sei volte vincitore del Pallone d’Oro che dopo venti anni ha detto addio al Barcellona per abbracciare l’ambizioso progetto del PSG.

Alla Pulce di Rosario andrebbero aggiunti anche i nomi del portiere ex Milan Gianluigi Donnarumma, del terzino ex Inter Achraf Hakimi e del centrocampista olandese Georginio Wijnaldum (già capitano del Liverpool) tra gli ultimi arrivati in uno spogliatoio che vede già le presenze ingombranti di Neymar e Kylian Mbappé (ovvero i due giocatori più pagati nella storia del calcio). Insomma, come pronosticato dai migliori analisti delle scommesse Champions League come Betway, il Paris Saint-Germain ha tutte le carte in regola e non può non arrivare in finale quest’anno.

Stando alle opinioni degli esperti, però, più di una squadra potrebbe intralciare i piani dei parigini. Come il Manchester City di Pep Guardiola, finalista lo scorso anno (e sconfitta dal Chelsea) e tra le più accreditate antagoniste del PSG in Europa. I Citizens quest’anno si sono assicurati il giocatore più in vista della Nazionale inglese, quel Jack Grealish pagato all’Aston Villa più di 100 milioni di euro. Il nuovo numero 10 del City ha preso il posto di Sergio Agüero che, in scadenza di contratto, ha deciso di salutare tutti e trasferirsi in Spagna, al Barcellona.

Oltre ai Citizens, un altro club potrebbe contendere al PSG il titolo di campione in Europa. Stiamo parlando del Bayern Monaco, la corazzata tedesca già vincitrice di 6 Champions League. Robert Lewandowski è la stella di una squadra che praticamente non ha sbavature in nessuno dei reparti del campo. Insomma, il Bayern ancora una volta sarà destinato a dire la sua nella coppa più importante.

Ma al netto della forza e della caratura tecnica delle avversarie, il PSG quest’anno non potrà mancare l’appuntamento con la storia. Messi dovrà caricarsi sulle spalle tutto il peso di una rosa piena zeppa di talento. Non sarà semplice ma la Pulce ha dimostrato negli anni di poter guidare anche da solo l’intero reparto offensivo. A Parigi, con Neymar e Mbappé al suo fianco, questo compito sarà meno gravoso per l’argentino. D’altra parte, dopo aver vinto la Coppa America con la sua nazionale in estate, Messi, ancora una volta, è stato inserito nella lista dei candidati per la conquista del Pallone d’Oro che per la Pulce sarebbe il settimo di una spettacolare carriera.