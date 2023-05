Vinicius: “Scambierei tutti miei gol e assist per essere di nuovo in finale di Champions”

Non solo le scuse di Militao. In casa Real Madrid c'è chi darebbe tutti i suoi gol e assist della stagione per cambiare l'esito della gara persa contro il Manchester City nella semifinale di Champions League ed essere in finale per giocarsi il titolo a Istanbul. Stiamo parlando di Viniciusche a ESPN, come riportato da Defensa Central, ha spiegato il suo stato d'animo.