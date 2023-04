Cremonese-Fiorentina Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 21 per la semifinale d'andata. Cremonese e Fiorentina si daranno battaglia per la gara di Coppa Italia.

Redazione ITASportPress

Cremonese-Fiorentina scenderanno in campo questa sera, mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 21 per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Allo stadio Zini grande spettacolo tra due squadre che sono state la sorpresa di questa edizione del torneo.

Cremonese-Fiorentina, le ultime La Cremonesedi mister Ballardini è carica e ha voglia di stupire. Nonostante la classifica in campionato non sia bella, la Coppa Italia potrebbe regalare ottime emozioni alla squadra di casa. Il tecnico dovrebbe affidarsi a Dessers in attacco con Tsadjout. Per il resto confermatissimo il 3-5-2 a cui l'allenatore è sempre fedele. Ancora out Okereke.

Nella Fiorentina di Italiano, dopo la vittoria in campionato contro l'Inter c'è la voglia di continuare a stupire. In campo dovrebbero andarci Ikoné, Bonaventura e Gonzalez a sostegno della punta Cabral. In mezzo Mandragora e Amrabat.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Cremonese e Fiorentina si giocherà, come detto, oggi mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 21 e sarà valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il match dello stadio Zini potrà essere visto dagli appassionati di calcio in diretta tv e streaming.

A dare la possibilità di seguire la sfida sarà Mediaset e precisamente Canale 5 che ha in esclusiva le gare del torneo. Per chi preferisse la visione in streaming essa sarà disponibile su Mediaset Infinity e sul sito sportmediase.it.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Lochoshvili, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Meité, Valeri; Pickel, Tsadjout, Dessers. Allenatore: Ballardini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat; Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano.