Fiorentina-Cremonese Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina-Cremonese, le ultime

Fiorentinadi mister Italiano che proverà a confermarsi e non farsi sorprendere. Viola con Cabral in attacco come riferimento centrale. Alle sue spalle Nico Gonzalez, Barak e Sottil. Castrovilli e Amrabat dovrebbero agire in mezzo al campo. In porta Terracciano protetto dal pacchetto difensivo composto da Dodò, Milenkovic, Igor e capitan Biraghi.