Fiorentina-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Nell' Inter , che ha eliminato nel suo percorso, Parma, Atalanta e Juventus, spazio a Handanovic in porta. Terzetto di difesa composto da Darmian, Acerbi, Bastoni. In mezzo al campo da destra a sinistra Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco. In attacco coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko con Lukaku che scalpita.

Sarà Mediaset a proporre in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro la finale di Coppa Italia. Per gli appassionati che vorranno seguire Fiorentina-Inter, il canale di riferimento sarà Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre). In streaming la gara potrà essere seguita anche su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset anche da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.