Juventus-Sporting Lisbona, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida importante all'Allianz Stadium tra Juventus e Sporting. Squadre in campo per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

Juventus-Sporting Lisbona scenderanno in campo questa sera, giovedì 13 aprile 2023 alle 21, per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Match importantissimo per il cammino europeo dei bianconeri.

Juventus-Sporting Lisbona, le ultime Qualche dubbio di formazione per la Juventusdi Massimiliano Allegriche si prepara alla gara contro i portoghesi con grande attenzione: "Affronteremo un'avversaria molto forte che è arrivata ai quarti di finale di questa competizione con merito, superando nel doppio confronto agli ottavi di finale la capolista della Premier League", le parole del mister alla vigilia. Possibile vedere in campo Milik in avanti con Di Maria e forse Chiesa. Panchina iniziale per Vlahovic.

Nello Sporting di Amorim, Edwards, Chermiti e Trincao dovrebbero formare il tridente avanzato per dare problemi a Szczesny.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Juventus e Sporting Lisbona si giocherà, come detto, oggi giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21 e sarà valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

Il match potrà essere visto in diretta tv e streaming su DAZN e Sky. In particolare sulla seconda emittente ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

Non solo, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva su TV8 in chiaro.

In streaming sempre con DAZN, Sky Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Locatelli, Rabiot. Kostic; Chiesa, Di Maria, Milik. All. Allegri.

SPORTING (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.