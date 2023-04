Roma-Feyenoord, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Battaglia all'Olimpico tra Roma e Feyenoord. Squadre in campo alle 21 per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Roma-Feyenoord si daranno battaglia questa sera, giovedì 20 aprile 2023 alle ore 21 per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. All'Olimpico, casa dei giallorossi, si parte dal risultato dell'andata in favore degli olandesi (1-0)

Roma-Feyenoord, le ultime I padroni di casa della Romadi Mourinho dovrebbero affidarsi a capitan Pellegrini con Dybala alle spalle di Belotti di punta. Toccherà a loro tre creare le condizioni per fare male ai rivali. In mezzo al campo Matic e Cristante in cabina di regia con Spinazzola e Zalewski sulle corsie. In difesa davanti al solito Rui Patricio ci dovrebbero essere i tre titolari Mancini, Smalling e Ibanez.

Nel Feyenoordgrande attenzione ai tre davanti Jahanbakhsh, Gimenez e Idrissi che proveranno a pungere per chiuedere il discorso qualificazione.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Roma e Feyenoord si giocherà, come detto, oggi giovedì 20 aprile 2023 alle ore 21 e sarà valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Per assistere alla sfida in diretta tv e streaming ci saranno diverse possibilità.

La gara dei giallorossi sarà trasmessa da DAZN, Sky e TV8 in chiaro. Nel dettaglio per vederla su DAZN bisognerà connettere la propria smart tv all'app della piattaforma, oppure utilizzare console di gioco come Playstation e Xbox. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX. Su Sky la gara sarà disponibile Sky Sport Football e Sky Sport, rispettivamente ai numeri 203 e 253. In chiaro su TV8, al numero 8 del digitale terrestre.

La sfida sarà trasmessa in streaming sempre con DAZN, Sky Go e sul sito tv8.it.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot