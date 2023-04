Siviglia-Manchester United, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sivigllia e Manchester United si daranno battaglia oggi alle 21 per il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si parte dal 2-2 dell'andata.

Siviglia-Manchester United scenderanno in campo oggi, giovedì 20 aprile 2023 alle ore 21 per la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si parte dal 2-2 dell'andata e quindi con i giochi assolutamente aperti.

Siviglia-Manchester United, le ultime Il Sivigliapuò provare a fare risultato con l'entusiasmo che arriva dall'aver recuperato, nel match d'andata, dal 2-0 al 2-2. Per questo Rakitic e compagni daranno battaglia fin da subito per passare al turno successivo. Toccherà proprio al croato con Ocampos e Navas provare a sostenere En Nesyri che dovrebbe agire da punta. In porta spazio a Bonou con Montiel, Kouassi, Marcao, Acuna a formare il pacchetto difensivo.

Nel Manchester United di Ten Hag ci sarà spazio per Martial e Sancho in avanti. Da capire come si schiereranno e chi agirà da punta considerando che in campo dovrebbero esserci pure Antony e Sabitzer. Possibile vedere Bruno Fernandes e Casemiro da scudo a centrocampo. Per il resto De Gea tra i pali con Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Malacia in difesa considerando anche il brutto infortunio di Martinez.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Il match di Europa League tra Siviglia e Manchester United è in programma giovedì 20 aprile 2023 allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, teatro dell'ultima finalissima. Calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

La partita sarà visibile anche in diretta tv sui canali Sky e per la precisione su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (255) In streaming invece può essere seguita su DAZN, disponibile in app, o come sito, su cellulari, tablet e computer.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bonou, Montiel, Kouassi, Marcao, Acuna; Gudelj, Fernando; Rakitic, Ocampos, Navas; En Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia, Bruno Fernandes, Casemiro, Antony, Sabitzer, Sancho, Martial. Allenatore: Erik ten Hag.