Dall’Inghilterra: Roma, a gennaio si ascolteranno offerte per Chris Smalling

Secondo quanto riportato dalla BBC in Inghilterra, la Roma sarebbe pronta ad ascoltare le eventuali proposte per Chris Smalling già a partire dalla sessione di calciomercato invernale. Una notizia importante che, se confermata, potrebbe presto vedere la Roma privarsi di uno dei pilastri della difesa dei giallorossi negli ultimi anni. Tuttavia, nonostante l'enorme importanza nel progetto avuta in questi anni in Italia con la maglia della Roma cucita addosso, quella di Chris Smalling è stata fin qui una stagione ampiamente deludente, con appena tre presenze e 245 minuti giocati. Ostacolato da un fastidioso problema al tendine che lo tiene da tempo ai box, Smalling è anche in scadenza di contratto (1 luglio del 202) e, come detto in precedenza, è dunque probabile una sua partenza già a gennaio. Il motivo? Chiaramente di puro carattere economico. A causa dell'attuale situazione contrattuale del difensore inglese, infatti, la Roma - riferisce BBC - punterà a cedere il calciatore 33enne a breve, in modo (l'unico possibile) di monetizzare qualcosa dalla sua cessione e non rischiare di perdere il difensore ex Manchester United a parametro zero, visto che non dovrebbe essere rinnovato il contratto in giallorosso. Situazione in continua evoluzione, ma è facile intuire che queste potrebbero essere le ultime settimane per Chris Smalling da calciatore della Roma.