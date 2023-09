Juventus, cresce la fiducia per Federico Chiesa: la situazione

Federico Chiesa verso il recupero già per Juventus-Lazio. Dopo la paura iniziale, nelle scorse ore per il numero 7 bianconero era già stato scongiurato uno stop di media durata

Grande serenità in casa Juventus per quelle che sono le condizioni fisiche di Federico Chiesa, alle prese con un fastidio all'adduttore accusato durante i primi giorni di ritiro con l'Italiaa Coverciano. Dopo la paura iniziale, nelle scorse ore per il numero 7 bianconero era già stato scongiurato uno stop di media durata. Adesso, secondo quanto raccolto da Sky Sport, salgono sempre di più le quotazioni di Federico Chiesa presente nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida tra Juventuse Lazio di sabato 16 settembre. Nello specifico, è atteso per oggi (martedì 11) l'esito definitivo degli esami, ma la fiducia del club è in crescita.