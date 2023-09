Juventus-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per il ritorno in campo della Serie A, in programma per sabato 16 settembre. La partita tra Juventus e Lazio dell'Allianz Stadium, in programma alle ore 15:00, sarà l'anticipo del quarto turno di campionato. Una gara estremamente importante per entrambe le squadre, attese da uno degli scontro diretti più attenzionati della giornata.