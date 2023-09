Lazio, Sarri: “Emozionante tornare a Torino? No, sono legato a Napoli”

Intervenuto pochi istanti prima della sfida tra Juventuse Lazio della quarta giornata di Serie A, Maurizio Sarri ha analizzato il momento dei biancocelesti ai microfoni di DAZN. "In questo momento dobbiamo trovare la dimensione e un minimo di continuità dobbiamo darla. Voglio vedere lo stesso livello di determinazione e umiltà che ho visto contro il Napoli prima della sosta" - ha spiegato l'allenatore della Lazio. Sulle emozioni del proprio ritorno all'Allianz Stadium, Maurizio Sarri spiega: "Emozioni? Non più di tanto, le emozioni le provo quando torno a Napoli. Non è stata un'esperienza lunga per me alla Juventus".