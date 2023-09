Manchester City, Haaland: “Guardiola? Dicevano che non avrebbe funzionato”

Intervistato dal quotidiano francese "L'Equipe", Erling Haaland ha parlato del passato. In particolare, l'attaccante norvegese si è concentrato su ciò che si diceva all'epoca del suo passaggio dal Borussia Dortmund al Manchester City. "Durante il mio trasferimento al City si sono dette troppe cose, tutti dicevano che non avrebbe funzionato col modulo di Guardiola perché giocava senza un 9 di riferimento. Bene, ora abbiamo dimostrato il contrario e ne sono felice".

Successivamente, ancora sul suo arrivo ai Citizens, Erling Haaland ha spiegato: "Non leggo molto la stampa, ma non vivo nemmeno in una grotta: ho sentito tanti commenti. Io comunque non posso influenzare il pensiero della gente - ha concluso l'attaccante norvegese - devo soltanto conviverci. Alla fine penso di aver mostrato alla gente che poteva funzionare e che il City poteva giocare un calcio fantastico anche con me".