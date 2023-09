Neymar a difesa dell’Arabia Saudita: “Livello simile alla Ligue 1”

Intervenuto dal ritiro del Brasile in conferenza stampa, Neymar ha parlato del livello del calcio in Arabia Saudita e del suo impatto all'Al-Hilal, il suo nuovo club. "Ti garantisco che il calcio lì è lo stesso, la palla è rotonda e c'è una rete" - ha dichiarato Neymar. Successivamente, il brasiliano lancia un messaggio alla Ligue 1, paragonando il campionato francese alla Saudi League: "In base ai nomi che sono andati al campionato saudita, non so se sia così inferiore al campionato francese. Lì gli allenamenti sono intensi e la fame di vittoria, mia e dei miei compagni, è tanta". Infine, spiega ancora Neymar: "Voglio vincere titoli con l'Al-Hilal. Non c'è molto da dire, solo chi gioca sa quanto sia difficile. Sono sicuro che non sarà facile vincere il campionato saudita, altre squadre si sono rafforzate. Ci sono giocatori rinomati, sarà molto interessante e sono sicura che guarderete".