PSG, L’Equipe duro su Skriniar: “Può diventare un problema, voto 3”

Il giudizio del quotidiano francese sull'ex Inter Milan Skriniar, in difficoltà in questo avvio di stagione con il Paris Saint-Germain di Luis Enrique

Tra i più in difficoltà nella sfida tra PSGe Nizzadelle scorse ore (persa 2-3 al Parco dei Principi dalla squadra di Luis Enrique), MilanSkriniar è già oggetto di alcune pesanti critiche in Francia. Tra queste, molto duro l'attacco del quotidiano "L'Equipe", uno dei più influenti in patria. "Di questo passo, lo slovacco diventerà un vero problema. Tormentato notevolmente nel duello da Moffi. Perde l’uno contro uno contro il nigeriano e indietreggia molto sull’azione del 3° gol. I giocatori del Nizza godono della sua lentezza e della sua mancanza di mobilità". Poi, conclude il giornale francese sul giudizio all'ex Inter: "Sotto pressione, sembra friabile. Voto 3”.