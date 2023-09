“Papu” Gomez, novità sul futuro. Parla l’agente: “Sul ritorno in Italia…”

"Alejandro Gomez non tornerà in Italia, per lui ci sono delle piste estere che concretizzeremo nei prossimi giorni". Queste le parole del procuratore dell'ex Catania, Giuseppe Riso

Nessun ritorno in Italia per il "Papu" Alejandro Gomez, calciatore ancora amato a Cataniae attualmente svincolato dopo l'esperienza nella Liga con la maglia del Siviglia. A chiudere le porte a un rientro del calciatore in Italia è stato il procuratore del fantasista argentino, ovvero Giuseppe Riso. Intervenuto ai microfoni di Tag24, l'agente ha spiegato: "Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo, ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana". Nello specifico, Riso dichiara: "Il suo futuro non riguarda il campionato italiano, bensì delle piste estere. Messico? No". Ancora sule tempistiche, spiega Riso: "Devo prima risolvere delle cose e ci vorrà ancora del tempo, poi saprete tutto".