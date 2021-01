Genoa, Strootman sfida la ‘maledizione Schone’: sceglie la maglia numero 20

Prime parole e primi scatti ufficiali da calciatore del Genoa. Kevin Strootman, centrocampista olandese, è il nuovo acquisto del Grifone. Dopo la presentazione ufficiale, anche le prime immagini con tanto di nuova divisa e nuovo numero.

Fa parlare la scelta della maglia: la numero 20. Nessun tipo di scaramanzia per l’ex Marsiglia e Roma che ha deciso di voler “sfatare” un tabù, quello della maglia che nella scorsa annata ha portato molta sfortuna, visto come sono finite le cose, a Lasse Schone. La t-shirt numero 20 non ha portato bene al danese che nelle scorse ore ha lasciato il club ligure per un’altra avventura. Strootman non sembra essere stato condizionato dal suo predecessore e ha preso con orgoglio e sfida quella maglia. Alla faccia di ogni tipo di scaramanzia…