Barcellona, Xavi: “Rinnovo? Nessun problema ma prima bisogna vincere la Liga”

Una vetta in Liga da tenere per riportare il titolo a Barcellona . Il tecnico dei catalani Xavi ha le idee chiare per il presente e anche per il futuro viste le risposte date ai media nella conferenza stampa in vista della gara odierna contro il Getafe.

Non manca un pensiero anche per la situazione del gioiellino Gaviche, a causa dei problemi economici del club, si è visto annullare il contratto in prima squadra risultato in scadenza in estate e libero, eventualmente, di accasarsi da un'altra parte: "Credo che in nessun'altra squadra Gavi sarebbe felice come nel Barcellona. E' un calciatore molto importante, per me e per tutta la squadra. A me impressiona. Il suo futuro è al Barça, non sarebbe altrettanto felice da nessuna altra parte".