Dalla Spagna: il Manchester United insiste per Federico Chiesa

Come raccontato da fonti estere, il Manchester United è molto interessato a Federico Chiesa, pilastro della Juventus di Massimiliano Allegri.

Dopo l'avvio di stagione ad alto livello (4 gol in 6 partite), Federico Chiesa è rientrato nel mirino di numerosi top club europei. In particolare, come scrive il giornale Fichajes.net, il Manchester United sarebbe pronto a presentare un’offerta ai bianconeri addirittura nella prossima finestra di calciomercato, quella di gennaio.