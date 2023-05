Manchester United-Chelsea, le probabili formazioni e dove vederla in tv

I padroni di casa di Ten Hag si dovrebbero affidare in campo a De Gea in porta, Wan-Bissaka, Varane, Lindelof e Shaw in difesa. Centrocampo con Casemiro e Eriksen. Nel reparto avanzato saranno Antony, B. Fernandes e Sancho ad agire, forse, dietro a Rashford le cui condizioni sono da valutare.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

Il match Manchester United-Chelsea andrà in scena oggi, giovedì 25 maggio 2023 alle ore 21. La gara di Premier League verrá trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky e precisamente su Sky Sport Football. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l'app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.