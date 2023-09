Manchester United, Serge Gnabry nel mirino: i dettagli

Alle prese con le complesse situazioni Antony e Sancho, il Manchester United di Erik Ten Hag è alla ricerca di rinforzi per il proprio attacco. Secondo quanto raccontato in Inghilterra dal Daily Mail, i Red Devils avrebbero messo nel mirino Serge Gnabry, ala offensiva ex Arsenal e attualmente al Bayern Monaco, in Bundesliga. Il calciatore, sarebbe il grande obiettivo del club inglese per la sessione invernale di calciomercato.