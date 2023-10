Marocco, Kekjaa: “Vogliamo ospitare la finale dei Mondiali 2030”

Il presidente della ferdercalcio del Marocco ha annunciato le proprie intenzioni sul 2030. Si punta su Casablanca come sede della finale dei prossimi Mondiali, ma la Spagna non ci sta

Come noto, il Marocco è uno tra i paesi che punta ad ospitare la finale dei Mondiali del 2030. Con loro, anche Spagna e Portogallo. Tra le tre nazioni è stata trovata l'intesa per ospitare una candidatura congiunta e, di conseguenza, organizzare uno degli eventi sportivi più importanti e ambiti nel calcio. Tuttavia, il Marocco non si accontenta e punta con forza a ospitare anche la finale dei Mondiali. Intervenuto ai microfoni di una radio locale, il presidente della Federcalcio del Marocco, Faouzi Kekjaa, ha svelato il suo obiettivo. "Vogliamo ospitare la finale in un nuovo stadio che sarà costruito a Casablanca" - l'annuncio del presidente della federazione marocchina. "Alcune partite saranno ospitate ad Agadir, Marrakech, Rabat, Tángeri e Fez".

La notizia e l'annuncio delle intenzioni del Marocco, hanno creato subito grande scalpore in Spagna, visto anche la creazione del nuovo Bernabeu, pronto proprio ad ospitare l'atteso evento. Inoltre, come spiegato dai media spagnoli, in occasione della conferenza stampa congiunta con Gianni Infantino, presidente FIFA, il presidente Conmebol aveva già annunciato che la finale si sarebbe giocata in Europa. Poca chiarezza dunque, almeno per il momento. L'obiettivo della federazione marocchina però è abbastanza chiaro: rendere il futuro stadio di Casablanca il centro del mondo per una notte.