Marsiglia, Correa delude: “Sembra un treno merci, va a 2 all’ora”

Per il calciatore ex Inter, fin qui appena cinque presenze in campionato di cui solo tre da titolare in Ligue 1

Redazione ITASportPress

Avvio di stagione più che complicato per Joaquin Correa, calciatore ex Inter oggi al Marsiglia di Gennaro Gattuso, in Ligue 1. L'attaccante argentino non ha iniziato al meglio la sua avventura in Francia, subendo le critiche di molti tra gli addetti ai lavori. Tra questi, anche l'ex campione del mondo Christophe Dugarry che, parlando ai microfoni di RMC Sport, ha detto di Correa: "Sembra un treno merci. In questo momento è assente, mi spiace ma gioca a 2 all'ora" - ha spiegato Dugarry nel duro attacco contro il calciatore ex Lazio e Inter tra le altre.