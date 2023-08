Micah Richards stronca Bruno Fernandes: “A volte è patetico perché…”

La sconfitta in campionato del Manchester United contro il Tottenham ha fatto davvero tanto discutere. Dopo le parole durissime di Roy Keane sui Red Devils, sono arrivate anche quelle di Micah Richards , storico ex difensore, al podcast The Rest Is Football. Il commentatore televisivo se l'è presa con capitan Bruno Fernandes e il suo atteggiamento che, a detta sua, spesso disturba il resto della squadra.

PATETICO - Il giocatore portoghese dello United è stato preso di mira da Micah Richards in quanto da capitano non si starebbe comportando bene con i compagni durante le partite. In particolare Bruno Fernandes è stato accusato di essere "di disturbo" alla squadra a causa del suo linguaggio del corpo. Il portoghese, nel match contro il Tottenham, è parso insofferente anche col giovane Pellistri che, in occasione di un'azione d'attacco, non avrebbe fatto i giusti movimenti portatolo a lamentarsi. "Devo dire che sta diventando imbarazzante", ha detto Richards. "Pellistri ha fatto un movimento e Fernandes ha passato la palla dove pensava che fosse il compagno. Non trovandolo se l'è presa con lui. E lo fa spesso, quasi ogni volta. Io l'ho già detto, credo che il suo linguaggio del corpo disturbi la squadra. Alle volte è patetico e questo non è un bene".