Pedri si propone: “Se potessi giocherei la Kings League”

"Se potessi giocherei la Kings League", ha detto il centrocampista blaugrana. "Se non fossi in questo contesto, giocando per il Barcellona e con i miei impegni mi sarei proposto e ci sarei stato"; ha aggiunto ancora il calciatore spagnolo.

Insomma, il torneo ideato da Piqué sembra attirare non solo spettatori ma anche giocatori di spessore ancora in attività e con un futuro roseo davanti come Pedri. Chissà se in qualche modo, un giorno, lo spagnolo riuscirà a realizzare questo desiderio...