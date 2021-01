Chelsea, ecco Tuchel: “Rispetto il lavoro di Lampard, voglio incontrare la squadra”

In casa Chelsea si volta pagina. I Blues hanno deciso di cambiare la guida tecnica dopo il recente periodo di difficoltà. Addio a Frank Lampard, l’allenatore scelto per iniziare un nuovo ciclo dopo l’esperienza italiana con Antonio Conte e Maurizio Sarri. L’ex centrocampista inglese ha pagato il recente sbandamento, culminato nella serie di sconfitte a ripetizione che hanno tagliato fuori la squadra londinese dalla lotta per il titolo.

ENTUSIASMO

Al suo posto ecco Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco è reduce a sua volta da un esonero quando sedeva sulla panchina del PSG. Ora l’allenatore spera di sollevare quella Champions sfuggita nell’agosto 2020 proprio all’ultimo respiro. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Vorrei ringraziare il Chelsea per la fiducia riposta in me e nel mio staff. Abbiamo tutti il massimo rispetto per il lavoro di Lampard e per l’eredità che ci ha lasciato al Chelsea. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di incontrare la mia nuova squadra e competere nel campionato più emozionante del calcio. Sono grato di far parte ora della famiglia Chelsea, è davvero fantastico!”.