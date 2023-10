PSG, stampa francese contro Luis Enrique: “Responsabile di questo fiasco”

Una sconfitta storica quella subita dal PSG, che ha fatto rumore in Francia. Come prevedibile infatti, la squadra di Luis Enrique - e in particolare l'allenatore spagnolo ex Barcellona - è stata duramente criticata dalla stampa francese. La cosa più sorprendente è che non ha cambiato nulla nei suoi piani nonostante le enormi difficoltà della sua squadra al centro del campo" - ha scritto "L'Équipe", che rifila 3 in pagella all'ex CT spagnolo. "Luis Enrique è il principale responsabile di questo fiasco. Il PSG non ha fatto nulla e ha sofferto per tutta la partita" - l'analisi di "Le Parisien". Nonostante aspettative ben diverse dunque, il Paris Saint-Germain e Luis Enrique nello specifico devono al più presto trovare delle soluzioni che possano chiudere questa fase di poche luci e tante, troppe ombre dalle parti della Tour Eiffel.