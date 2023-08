Rashford e il record di gol di Rooney allo United: “Vuole che lo batta…”

GOL - "Prima della scorsa stagione puntavo sempre a 20 gol. Sicuramente un buon punto di riferimento per un esterno. Ma in questa stagione ho raggiunto i 30 ed è la cifra a cui bisogna puntare ora. Verso la fine della stagione, stavo lottando con qualche infortunio e non ero del tutto a posto e per questo ho fatto meno gol. Se mi sento bene credo di poter arrivare magari a 35-40".