Genoa-Modena, probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sfidano questa sera alle 21 Genoa e Modena. Squadre in campo al Ferrari per la gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Genoa-Modena, le ultime

Primo appuntamento ufficiale della stagione per le due squadre. Il Genoadi Gilardino è pronto a dare inizio alla propria annata e proverà a fare bene davanti al proprio pubblico. Per il Grifone dovrebbe esserci spazio per i nuovi arrivati. Thorsby giocherà a centrocampo come Retegui in avanti.