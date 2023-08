Sampdoria-Sudtirol, probabili formazioni e dove vederla in tv

I blucerchiati dovrebbero scendere in campo con Stankovic, neo arrivato dall'Inter, in porta. Difesa composta da Depaoli, Ferrari, Murru e Giordano. In mezzo al campo Malagrida, Yepes e Delle Monache. Possibile tridente offensivo con Leris, La Gumina, Stoppa. Dovrebbe essere out Fabio Borini, bloccato da un risentimento muscolare.

Nel Sudtirol ci saranno Poluzzi in porta, Ghiringhelli, Giorgini, Masiello e Cagnano in difesa. Centrocampo affidato a Ciervo, Tait, Broh, Casiraghi. In avanti Rover alle spalle di Odogwu.

La partita di oggi, lunedì 14 agosto 2023 dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia si giocherà alle 18. Oltre al pubblico che sarà presente al Ferraris di Genova, ci sarà modo per gli appassionati e tifosi di assistere alla gara in diretta tv e streaming.

Infatti, la competizione è esclusiva di Mediaset che trasmetterà tutte le sfide compresa quella odierna. Per vedere Sampdoria-Sudtirol basterà andare su Italia 1 in tv oppure in streaming su Mediaset Infinity. La partita potrà essere vista in streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Malagrida, Yepes, Delle Monache; Leris, La Gumina, Stoppa. All. Pirlo

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Ghiringhelli, Giorgini, Masiello, Cagnano; Ciervo, Tait, Broh, Casiraghi; Rover; Odogwu. All. Bisoli.