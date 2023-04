Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scendono in campo oggi Cremonese e Atalanta per il match della 28esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 15.

Cremonese-Atalanta scenderanno in campo oggi, sabato 1 aprile 2023 alle ore 15 per il match di Serie A della 28esima giornata.

Cremonese-Atalanta, le ultime I padroni di casa della Cremonese cercano punti preziosi in chiave salvezza per poter sperare ancora nella permanenza nel massimo campionato. Per farlo, mister Ballardini si dovrebbe affidare a Carnesecchi tra i pali, ma soprattutto a Dessers in attacco per cercare di fare male alla difesa atalantina.

Proprio l'Atalantadi Gasperini spazio al tandem Zapata-Hojlund in attacco con Pasalic che potrebbe agire alle loro spalle. In mezzo al campo Ederson e De Roon con Musso sempre in porta a difendere dagli attacchi rivali.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Cremonese-Atalanta si giocherà sabato 1 aprile 2023 allo Stadio 'Giovanni Zini' di Cremona. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

Cremonese-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Valeri; Buonaiuto; Tsadjout, Dessers.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Hojlund, Zapata.