Inter, Berti: “Inzaghi da tenere. Lautaro top, Lukaku farà due gol al Milan”

Riguardo all’attualità in orbita Inter , la redazione di ItaSportPress.It ha intervistato in esclusiva Nicola Berti, ex calciatore del club nerazzurro.

Come giudichi, sin qui, il cammino della “tua” Inter? Viene spesso troppo criticata come sostiene D’Ambrosio?

“Adesso mi piace. Normale comunque che un club come l’Inter sia criticato: è tra i top d’Europa e, ogni sconfitta, viene attesa al varco. Ma chi gioca in nerazzurro è abituato a queste situazioni”.

“ Inzaghi mi piace , sta facendo un bel lavoro. È vero, all’inizio si è un po’ “pasticciato”, però adesso siamo in semifinale di Champions contro il Milan e in finale di Coppa Italia. Ci sono squadre che sono fuori da tutto. Se è fallimentare la stagione dell’Inter, le altre cosa devono dire?”.

“Tutte e due le squadre mi sembra stiano bene. Ma forse l’Inter sta meglio. Io spero in Istanbul e sogno la vittoria come nel 2010. Lo chiedete a un interista puro”.

“Ultimamente sta facendo meglio Lukaku . Ha fatto due assist strepitosi con la Lazio da campione. Ora come ora, scelgo il belga. Anche in semifinale contro il Milan”.

“Per come vedo che ci sta tenendo ultimamente alla maglia dico Lukaku. Lotta su ogni palla e si sacrifica. Fa gol e assist. E ha reagito dopo le tante critiche esagerate. È ovunque! Fossero tutti così. Ecco: sarebbe bello se passassimo in Champions contro il Milan con una bella doppietta di Lukaku”.

“Per me è già un campione. Gioca con tutti gli attaccanti che gli vengono messi accanto e fa sempre la differenza. Trovatemelo un altro così in giro. Bisogna sempre andare a scavare sui giocatori dell’Inter e a cercare il pelo nell’uovo”.

“Contro il Milan è sempre stata rivalità pura. Ricordo il mio gol nel 1992-1993 in un 1-1, in un match super combattuto. Poi come dimenticarsi del mio gol al volo a Seba Rossi nel 1995? Da far vedere a tutti i giovani!”.