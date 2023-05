Lazio-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera per l'anticipo di campionato della 35^ giornata di Serie A. All'Olimpico sarà battaglia tra Lazio e Lecce.

Redazione ITASportPress

Lazio-Lecce scendono in campo oggi, venerdì 12 maggio 2023 alle 20:45 per la 35esima giornata di Serie A. Anticipo di campionato per i biancocelesti di Sarri e giallorossi di Baroni che si sfidano alla ricerca dei tre punti ma per obiettivi ben differenti.

Lazio-Lecce, le ultime La Lazioper la Champions League, il Lecceper allontanarsi dalla zona calda e fare sua la salvezza. I padroni di casa si dovrebbero affidare a Provedel in porta con Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj sulla linea difensiva. Toccherà a Milinkovic-Savic con Marcos Antonio e Luis Alberto dirigere le operazioni in mezzo al campo. In attacco Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Per i salentini spazio in campo a Colombo con Banda e Strefezza in avanti. Sarà Falcone in porta con Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo nel pacchetto arretrato. Centrocampo composto da Gonzalez, Hjulmand e Blin.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Lazio-Lecce si giocherà, come detto, oggi venerdì 12 maggio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio della gara valida per la 35esima giornata è programmato per le ore 20:45.

Il match verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi quali Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

La sfida dell'Olimpico sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (253 del satellite). Visione anche in streaming sempre con DAZN e Sky Go oltre all'alternativa NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni.