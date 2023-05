Milan-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Milan e Sampdoria scendono in campo a San Siro alle 20:45 per la sfida del campionato di Serie A.

Milan-Sampdoria si giocherà questa sera, sabato 20 maggio 2023 alle ore 20:45 per la 36esima giornata di Serie A. Rossoneri a caccia di punti per i posti Champions e con la delusione della semifinale di coppa contro l'Inter da superare. Ospiti già retrocessi ma col desiderio di tirar fuori l'orgoglio.

Milan-Sampdoria, le ultime

Dopo la delusione in Champions con l'Euroderby perso, il Milandi Pioli si tuffa nuovamente in campionato dove è vietato fallire. Servono i tre punti per cercare un posto nelle prime quattro. Il Diavolo si dovrebbe affidare a Maignan in porta con la solita difesa Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Ancora Tonali e Krunic in mezzo. Saranno Messias, Brahim Diaz e Leao a muoversi dietro Giroud.