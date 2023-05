Monza-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Spettacolo all'U-Power Stadium alle 15 tra i padroni di casa del Monza e i campioni d'Italia del Napoli per la 35esima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Monza-Napoli scendono in campo oggi, domenica 14 maggio 2023 alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A. I brianzoli per continuare l'ottima annata disputata, i campioni d'Italia per seguire l'obiettivo record di punti dopo la vittoria sulla Fiorentina e il pari della festa scudetto contro l'Udinese.

Monza-Napoli, le ultime La formazione del Monzaguidata da Palladino vuole provare a stupire. Per farlo spazio a Caprari e Mota Carvalho alle spalle di Petagna di punta. In mezzo Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto. In difesa, invece, Di Gregorio tra i pali con Izzo, Pablo Mari e Caldirola a protezione.

Nel Napoliqualche cambio annunciato da Spalletti. Meret in porta con Bereszynski, Ostigard, Kim e Olivera in difesa. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Gaetano. In avanti toccherà a Zerbin con Osimhen e Kvaratskhelia.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Monza-Napoli si gioca, come detto, oggi domenica 14 maggio 2023 alle ore 15:00 allo stadio 'Brianteo', oggi rinominato 'U-Power Stadium', di Monza.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box.

Chi è abbonato a e Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere Monza-Napoli in tv al canale 214 di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota Carvalho; Petagna. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.