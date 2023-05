Sampdoria, dimissioni per Stankovic? Vertice a Bogliasco…

Cosa succede in casa blucerchiata? Dopo il k.o. per 5-0 dalla Fiorentina Dejan Stankovic potrebbe dimettersi dal ruolo di allenatore della Samp.

"Vedo se continuare". Sono queste le parole di Dejan Stankovic , allenatore della Sampdoria , riportate da Il Secolo XIX in queste ore e che mettono l'accento sull'indecisione del mister di proseguire alla guida del club blucerchiato dopo l'ennesima gara senza vittoria e, peggio, la pesante sconfitta per 5-0 contro la Fiorentina .

Ma ci sarebbe di più. In queste ore è previsto un incontro a Bogliasco . Un vertice proprio tra la dirigenza e Stankovic per capire se proseguire insieme oppure no.

Già nel post gara di ieri, il mister aveva detto: "Domani ci vediamo con i ragazzi e parliamo, vediamo come stiamo e come si può reagire. Ormai è tardi per risolvere le problematiche... Lo stato mentale è la cosa che mi preoccupa di più, è difficile entrare nelle teste dei ragazzi e capire come si sentono, anche parlandoci e provando a motivarli ogni giorno. Arrivare ad avere una reazione è tosta, è difficile... E non abbiamo neanche tempo, tra tre giorni si rigioca".