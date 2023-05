Sampdoria, senti Novellino: “Stankovic ha dato il massimo. Squadra poteva fare di più”

Questa sera la Sampdoriasarà impegnata in campo al Ferraris contro il Torino. Una gara da provare a vincere per mettersi alle spalle il pesante k.o. per 5-0 contro la Fiorentina ma anche un modo per provare a tirar fuori l'orgoglio in un momento davvero delicato della stagione. A parlare del club blucerchiato è stato Walter Novellino, storico ex, che a Telenord, come ripreso da Sampnews24, ha detto la sua su squadra e società.