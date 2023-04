Torino-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si daranno battaglia questa sera alle 20:45 Torino e Atalanta per il matchdella 32esima giornata di Serie A.

Torino-Atalanta scenderanno in campo oggi, sabato 29 aprile 2023 alle ore 20:45. All'Olimpico Grande Torino sarà battaglia per la 32esima giornata di Serie A.

Torino-Atalanta, le ultime Sembrano essere delineate le formazioni che andranno in campo per Torinoe Atalanta. I padroni di casa di mister Juric si affideranno a Sanabria supportato da Karamoh e Vlasic. In mezzo la regia di Ricci e Ilic con Singo e Rodriguez sugli esterni. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, ci saranno Gravillom Schuurs e Buongiorno.

Nella Dea di Gasperini spazio a Zapata unica punta con Koopmeiners e Pasalic in sostegno. De Roon e Ederson in mezzo con Maehle e Zappacosta esterni. In difesa ancora Sportiello tra i pali con Toli, Djimsiti e Scalvini in protezione.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Torino e Atalanta si giocherà, come detto, oggi sabato 29 aprile 2023 alle ore 20:45 e sarà valida per la 32esima giornata di Serie A.

Tifosi e appassionati di calcio potranno vedere in diretta tv e streaming la sfida. Per farlo ci saranno diverse possibilità.

Su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Oppure su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming sempre con DAZN, o con SKy Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.