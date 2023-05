Cagliari-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:30 per l'andata della semifinale del playoff Serie B. Cagliari e Parma si daranno battaglia oggi.

Cagliari-Parma si sfideranno oggi, martedì 30 maggio 2023 alle ore 20:30 per la gara d' andata del playoff Serie B . La vincente del doppio confronto se la vedrà con chi avrà la meglio nell'altra sfida semifinale tra Südtirol e Parma con i primi che hanno vinto il primo incontro per 1-0.

Cagliari-Parma, le ultime

I padroni di casa del Cagliarihanno già disputato un turno di questo playoff, quello preliminare, affrontando il Venezia e vincendo 2-1. I sardi hanno voglia di continuare la loro marcia e la formazione di Ranieri dovrebbe quindi affidarsi al miglior undici possibile con Radunovic in porta. Zappa, Dossena, Goldaniga e Azzi in difesa. Nandez, Makoumbou e Deiola a centrocampo. In avanti Mancosu sulla trequarti con Pavoletti e Lapadula in attacco.