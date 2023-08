Reggina, la Curva Sud: “Abbiate rispetto, indegni”

"A difesa della nostra storia". Inizia in questo modo il duro comunicato dei tifosi della Curva Sud della Reggina in merito alle recenti vicende societarie in attesa del Consiglio di Stato del prossimo 29 agosto che deciderà se la squadra giocherà in B o dovrà ripartire dai dilettanti.

"Giocare con la nostra passione la cosa più grave inaccettabile che i signori Saladini e Ilari possono fare. Abbiamo provato in tutti i modi e con tutti i mezzi a fargli capire il messaggio, ma questi due faccendieri nonostante tutto, invece di fare passi avanti, notiamo che, ad oggi, qualcuno sta facendo passi indietro per guadagnare qualche spiccio speculando sulla nostra passione sulla cosa più importante che abbiamo. Ribadiamo ancora una volta, a nome di tutta la tifoseria, che Reggio vi disprezza e non vede l’ora che mollate definitivamente la Reggina. Vi preghiamo ancora una volta di non presentarvi al Consiglio di Stato perché, come già detto in precedenza, i rappresentanti della Reggina siamo noi, non voi. Liberate la Reggina entro domani e abbiate rispetto, almeno per una volta, per una città e per un popolo che non vuole più sentirvi nominare. Indegni".